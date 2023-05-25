Только два способа вручения повесток военнообязанным можно считать надлежащими, считает адвокат.

В Украине до конца августа продлено военное положение и общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки. Повестки вручают через родственников, бросают в почтовые ящики, другое.

Как считает адвокат Ростислав Кравец, существует лишь два способа надлежащего вручения повесток. Ответственность, которая наступит в результате других способов вручения повесток, можно обжаловать в суде.

Как должно происходить вручение повесток военнообязанным в Украине

Надлежащим вручением повесток есть:

Личное вручение с подписью в присутствии двух свидетелей или зафиксированное видеозаписью.

Вручение повесток на работе администрацией предприятия.

В обоих случаях главное, чтобы было зафиксировано, что именно вы получили повестку и расписались в ней.

"На основании повесток, где стоит закорючка, нет подтверждений, свидетелей или видеоматериала, что именно вам выдавали эту повестку, это будет незаконно", — отмечает адвокат.

В случае вручения повестки на месте работы, если работник находился на работе, администрация будет нести ответственность в случае невручения повестки. Администрация может не вручить повестку по уважительным причинам, например, в случае, если работник в отпуске за свой счет или на больничном.

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