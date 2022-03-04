"Только это резко остановит эскалацию" — Подоляк призвал Запад "взять на себя ответственность" и закрыть небо

"Только это резко остановит эскалацию" — Подоляк призвал Запад "взять на себя ответственность" и закрыть небо

Только закрытое небо резко остановит эскалацию, говорит Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западных партнеров закрыть небо над Украиной для остановки войны, которую развязала РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Лишь закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять и на себя ответственность за окончание войны", — говорится в его сообщении.