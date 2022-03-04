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"Только это резко остановит эскалацию" — Подоляк призвал Запад "взять на себя ответственность" и закрыть небо

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"Только это резко остановит эскалацию" — Подоляк призвал Запад "взять на себя ответственность" и закрыть небо

Associated Press

Только закрытое небо резко остановит эскалацию, говорит Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западных партнеров закрыть небо над Украиной для остановки войны, которую развязала РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Лишь закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять и на себя ответственность за окончание войны", — говорится в его сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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