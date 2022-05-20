Только испортили воздух: в Одесской области оккупанты нанесли авиаудар по пляжному туалету

Только испортили воздух: в Одесской области оккупанты нанесли авиаудар по пляжному туалету

Российские оккупанты днем 20 мая нанесли авиаудар по Одесской области. В результате был разрушен пляжный туалет. Никто не пострадал.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

"Ракетами воздушного базирования враг существенно испортил воздух на юге Одесской области. Воплощая один из знаковых месседжей своего бешеного диктатора, рашисты, очевидно, пытались "замочить в сортире ячейку нацизма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме безнадежно утраченной совести и репутации российского агрессора, других потерь нет.

Напомним, российские оккупанты ракетами обстреляли город в Житомирской области. Были повреждены 100 домов, есть пострадавшие.

В каком состоянии сейчас многоэтажка в Святошинском районе, обстрелянная 2 месяца назад

Читайте также: