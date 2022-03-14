Только монахи и сотни беженцев: Зеленский сообщил о последствиях обстрела оккупантами Святогорской лавры

Только монахи и сотни беженцев: Зеленский сообщил о последствиях обстрела оккупантами Святогорской лавры

На время обстрела в монастыре не было никакой военной цели, но это не остановило кафиров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел Святогорской лавры Украинской православной церкви Московской патриархии иллюстрацией лжи российской пропаганды.

Об этом глава государства говорил в своем обращении в ночь на 14 марта.

По его словам, во время обстрела в монастыре не было ни одной военной цели, но это не остановило оккупантов.

"На востоке нашей страны оккупанты решили "демилитаризировать" и "денацифицировать" Святогорскую лавру Украинской православной церкви Московской патриархии. Во время удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в лавре или рядом с ней не было. Но российские войска не останавливаются даже перед ударами по лавре", — подчеркнул Зеленский.

Президент утверждает, что этот факт продемонстрировал, что "вся идеология российского государства просто ложь".

Напомним, в ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. От обстрелов пострадала Святогорская лавра.

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