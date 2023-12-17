Только на Авдеевском направлении – 25 вражеских атак, какая ситуация на левобережье: строительство штаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 17 декабря, на фронте произошло 54 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

О главных событиях по передовой говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении россияне при поддержке авиации безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 6 атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Синьковка и Петропавловка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

Макеевка и Терны на карте (Лиманское направление) / Фото: Deepstatemap

Также противник нанес авиационный удар неподалеку от Звоновки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В частности, отражены 15 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 — южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

Авдеевка на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешных атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Вербовое и Роботино на карте / Фото: Deepstatemap

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Дарьевка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Крынок и Ольговки Херсонской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 7 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

Ранее нардепка рассказала, что ждет фронт, если помощь Запада прекратится.

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