Только на одном направлении оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов

На Волынском и Полесском направлениях обстановка на фронте остается без существенных изменений.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ за 25 сентября.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области;

– в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;

– в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск; на Краматорском направлении – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное;

– Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное; на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Веселое и Верхнекаменное;

– Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Веселое и Верхнекаменное; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковеевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Железнодорожное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Красное и Ольговское.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд, Первомайское, Марганец и Никополь.

С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов БпЛА.

Ранее в Генеральном штабе сообщили, что россияне за сутки выпустили по Украине 4 ракеты и нанесли 7 авиаударов.

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