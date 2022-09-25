Только на одном направлении оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов

Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд попали под огонь.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка на фронте остается без существенных изменений.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ за 25 сентября.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая и Блешня Черниговской области и Бачевск, Шалыгино и Середина Буда Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Гурьев Казачок, Стогнии, Уды, Ветеринарное и Купянск;
- на Краматорском направлении – Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб и Озерное;
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка, Нью-Йорк, Майорск, Нелиповка, Юрьевка, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Спорное, Веселое и Верхнекаменное;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опросное, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка и Парасковеевка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Новомайорское, Времовка, Павловка, Железнодорожное, Шевченко, Белогорье, Полтавка, Новоселка, Новополь, Темировка, Времовка, Красное и Ольговское.
На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 38 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Нововознесенское, Архангельское, Сухой Пруд, Первомайское, Марганец и Никополь.
С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил до 60 вылетов БпЛА.
Ранее в Генеральном штабе сообщили, что россияне за сутки выпустили по Украине 4 ракеты и нанесли 7 авиаударов.
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