Только "настоящее эмбарго" на российскую нефть и газ может остановить войну – экс-советник Путина

Только "настоящее эмбарго" на российскую нефть и газ может остановить войну – экс-советник Путина

Война на Украине может завершиться, если западные страны перестанут покупать нефть и газ из РФ.

Только "настоящее эмбарго" на российские энергоносители со стороны западных стран может остановить войну в Украине.

Об этом сообщил бывший экономический советник российского диктатора Владимира Путина Андрей Илларионов, пишет BBC News Украина.

По его словам, если западные страны "попробуют ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... я бы поспорил, что, вероятно, в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены".

"Это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор имеют западные страны", — добавил он.

В прошлом году из-за роста цен на энергоносители доходы от нефти и газа позволяли покрывать 36% государственных расходов России.

Эксперт также отметил, что смена правительства России неизбежна — "рано или поздно".

Напомним, что Финляндия готова быстро отказаться от российского газа и нефти.

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