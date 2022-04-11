Только "настоящее эмбарго" на российскую нефть и газ может остановить войну – экс-советник Путина

Война на Украине может завершиться, если западные страны перестанут покупать нефть и газ из РФ.
Только "настоящее эмбарго" на российские энергоносители со стороны западных стран может остановить войну в Украине.
Об этом сообщил бывший экономический советник российского диктатора Владимира Путина Андрей Илларионов, пишет BBC News Украина.
По его словам, если западные страны "попробуют ввести реальное эмбарго на экспорт нефти и газа из России... я бы поспорил, что, вероятно, в течение месяца-двух российские военные действия в Украине, вероятно, будут прекращены".
"Это один из очень эффективных инструментов, которые до сих пор имеют западные страны", — добавил он.
В прошлом году из-за роста цен на энергоносители доходы от нефти и газа позволяли покрывать 36% государственных расходов России.
Эксперт также отметил, что смена правительства России неизбежна — "рано или поздно".
Напомним, что Финляндия готова быстро отказаться от российского газа и нефти.
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