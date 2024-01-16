Только не Украина: в ISW проанализировали версии россиян об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22

Эксперты американского Института изучения войны проанализировали версии россиян об уничтожении самолета А-50 и повреждении воздушного командного пункта Ил-22М.

Выводы специалистов опубликованы в отчете ISW.

Украинские чиновники заявили, что в ночь на 14 января Силы обороны уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили самолет воздушного командного пункта Ил-22.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео полетов, свидетельствующее, что украинские силы нанесли удар по самолетам А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Как заявил ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета Валерий Романенко, для России потеря самолета А-50 и членов его экипажа является "очень болезненной", ведь значительная часть экипажа – узкоспециализированная и проходит многолетнюю подготовку.

В Южном оперативном командовании ВСУ заявили, что до этого удара Россия имела на вооружении только три самолета А-50 из находившихся на вооружении шести.

Как в России объяснили сбитие самолета А-50

В то же время в российском информационном пространстве в большинстве своем отрицали сбитие самолета А-50 украинскими силами. Вместо этого россияне "странным образом" утверждали, что авиасудно было уничтожено "дружеским огнем" их ПВО.

Аналитики обратили внимание, что самолет А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны. Поэтому утверждение о сбитии судна А-50 российским ПВО было бы катастрофическим провалом со стороны российских войск, если бы это было правдой.

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Российский источник – специалист по авиации – обвинил во всем командиров, не имеющих должного, необходимого для их должностей опыта. В отчете отмечается, что нынешний командующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал-полковник Виктор Афзалов имеет большой опыт работы в ПВО.

Как пояснили эксперты Института, независимо от того, создает ли отсутствие у Афзалова опыта пилота какие-либо проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в ПВО должен быть соответствующим, чтобы войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления.

Российский источник, утверждающий о своей причастности к неустановленной структуре безопасности РФ, утверждает, что неустановленные российские субъекты создали "утку" (ложное заявление) о том, как российские силы сбили А-50. Цель – заверить российских пилотов в безопасности полетов над Черным и Азовским морями и убедить, что причиной инцидента была человеческая ошибка.

"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мыслью о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", – отмечается в отчете.

Накануне спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о сбитие российских самолетов, и посоветовал журналистам уточнить информацию в Минобороны.

Как сообщили аналитики, на момент их публикации Минобороны РФ не сделало официального заявления по поводу инцидента.

К слову, как сообщил украинский журналист Роман Цымбалюк, на бортах атакованных российских самолетов А-50 и Ил-22М11 находились не менее 25 военных. По меньшей мере двое из них – в звании "полковник".

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