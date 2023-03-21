Только один шанс на контрнаступление: украинский генерал прокомментировал заявление президента Чехии

По его словам, заявление чешского президента, что Украина будет иметь лишь одну попытку большого контрнаступления, близка к объективным оценкам.

Эксзамначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко прокомментировал слова президента Чехии Петра Павела, которую подхватили многие военные эксперты, что у Украины есть шанс лишь на одно успешное контрнаступление в этом году.

Об этом информирует Оbozrevatel.

По его словам, заявление чешского президента близко к объективным оценкам.

"В ситуации, когда идет подготовка к контрнаступлению, не принято обсуждать этот вопрос, но это и так понятно. Президент Павел сделал это заявление на волне острых критических заявлений относительно Украины. Таким образом он нарабатывает себе международный имидж, в частности, говорит о готовности приехать в нашу страну", – сказал Романенко.

Он назвал объективные причины для следующих прогнозов:

усталость от войны – как у защитников, так и простого населения;

угроза, что западные страны из-за ряда причин (например, смены власти) уменьшат поддержку Украины.

"Мы понимаем, что насколько бы мы ни устали, это вопрос нашего существования как народа, как государства. В других государствах взгляды на эту войну могут изменяться под влиянием своего электората. Работа по поддержанию уровня подготовки — это очень тяжелая работа нашей военной дипломатии и нашего политического руководства", – сказал экс-замначальника Генштаба.

Генерал уверен, что подготовка, а затем само контрнаступление все состоится и это – "задача на целую войну".

Напомним, новый президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Ведь для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что президент Чехии вкладывает в эти слова.

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