"Только осуждение не положит конец этому геноциду": МИД Литвы призвал передать Украине танки

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис после новостей о сотнях могил в освобожденном ВСУ Изюме под Харьковщиной заявил, что Украина нуждается в танках.

В частности, он отметил то, что нужно помогать не словами, а делом.

Об этом Ландсбергис написал на своей странице в Twitter.

"Слова не смогли предотвратить массовые захоронения. Только осуждение не прекратит этот геноцид. Танки говорят громче, чем слова. Вооружайте Украину сейчас — значит именно сейчас", — отметил МИД Литвы.

Как сообщалось ранее, в освобожденном Изюме Харьковской области нашли массовое захоронение - более 400 могил. Там и военные, и гражданские, а еще много замученных людей. Управление ООН по правам человека собирается направлять в Изюм миссию.

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