Только при прямом диалоге Зеленского с Путиным: Подоляк назвал главные позиции Украины

Позиция государства вполне конкретна, отметил советник главы ОП.
В переговорном процессе с Россией Украина требует гарантий безопасности, прекращения огня и полного вывода оккупационных войск, однако достичь этого можно только при прямом диалоге президентов обоих государств.
Об этом советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.
"Наша позиция на переговорах вполне конкретна – юридически выверенные гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ", – заявил Подоляк.
Напомним, ранее советник руководителя ОП рассказал о переговорах с Россией по ситуации в Украине. По его словам, нейтралитет в Украине будет только украинской модели.
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