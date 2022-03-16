Только при прямом диалоге Зеленского с Путиным: Подоляк назвал главные позиции Украины

Только при прямом диалоге Зеленского с Путиным: Подоляк назвал главные позиции Украины

Позиция государства вполне конкретна, отметил советник главы ОП.

В переговорном процессе с Россией Украина требует гарантий безопасности, прекращения огня и полного вывода оккупационных войск, однако достичь этого можно только при прямом диалоге президентов обоих государств.

Об этом советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью американскому телеканалу PBS.

"Наша позиция на переговорах вполне конкретна – юридически выверенные гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск. Все это возможно только при прямом диалоге глав Украины и РФ", – заявил Подоляк.

Напомним, ранее советник руководителя ОП рассказал о переговорах с Россией по ситуации в Украине. По его словам, нейтралитет в Украине будет только украинской модели.