"Только пушечное мясо": ветеран "Айдару" рассказал, есть ли у России технологическое преимущество на фронте

На сегодняшний день у россиян уже нет технологического преимущества

Так как в армии РФ отсутствуют квалифицированные бойцы, новое вооружение им не поможет переломить ход войны.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, несмотря на то, что, не имея тяжелой бронированной техники год назад, сумела удержать ключевые города и освободить часть захваченных территорий.

“Главная деталь любого оружия – это голова бойца. Для того, чтобы российские танки стали своего рода game changer, к ним должны были добавляться немножко другие мозги, начиная с самого верха и тех, кто планировал так называемую "специальную военную операцию", и только через месяц понял, что в общем-то они приехали. на великую войну», — сказал Дикий.

Он также рассказал, что россиян еще неправильно ориентировали.

Они ехали в чужую страну на танках и их ориентировали, что в них никто не будет стрелять. Поэтому game changer в итоге стали обычные ребята из Черниговской терробороны, которые понимали, как нужно встречать приезжающих на украинскую землю врагов”, — сказал гость эфира.

Дикий напомнил, что на тот момент украинским силам обороны еще не поставляли тяжелую технику.

“Нам тогда вообще не передавали ни одной машины тяжелой, ни одной пушки. Ничего того, что поставляют именно союзным армиям и предоставляемым ВСУ сейчас. Тогда нам снабжали оружие для партизан: противотанковые и зенитные комплексы переносные, ручные. То есть это оружие, которым может воевать взвод, отбившийся от своего полка, партизанский отряд, подпольщик в городе", — говорится в сообщении.

По мнению Дикого, россияне привыкли воевать при полном превосходстве в небе. Они так воевали в Афганистане, Сирии, во время двух Чеченских войн.

“Во всех случаях они с неба творили что хотели, производили ковровые бомбардировки, и уже только тогда работала их армия внизу. А здесь так не сложилось. Вот оказалось, что у Украины есть ПВО, частично устаревшая, частично полевая, то есть "Стингеры", но она есть. И более того, себя отлично показала. Оказалось, что их армия вообще уже отвыкла воевать, когда контроля над небом нет, когда ты не приходишь в разбомбленное, а когда нужно идти по неразбитым враждебным позициям”, — объяснил Дикий.

На сегодняшний день у россиян уже нет технологического преимущества, акцентировал он.

«На сегодняшний день уже ведутся споры — мы уничтожили только половину их танкового парка всего довоенного или уже две трети. Но меньше половины — в принципе, такую оценку никто не дает. То же самое и по другим видам бронетехники, похожа картина по артиллерии. Поэтому сейчас их главное преимущество, собственно, извините, "пушечное мясо", неприлично так называть людей", — резюмировал Дикий.

Напомним, что бомбардировщики военно-космических сил РФ впервые использовали против Украины управляемые бомбардировочные бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг.

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