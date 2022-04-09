Только Путин может остановить эту войну, поэтому у Украины нет другого выбора, кроме как идти с ним на переговоры — Зеленский

Только Путин может остановить эту войну, поэтому у Украины нет другого выбора, кроме как идти с ним на переговоры — Зеленский

Даже после зверств в Буче и Краматорске Зеленский готов провести переговоры с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины нет другой стороны, как сесть за стол переговоров с Путиным, потому что именно он может остановить эту резню.

Об этом глава государства сказал во время интервью для издания Bild.

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По словам Зеленского, даже после военных преступлений в Буче и в Краматорске он готов провести переговоры с Путиным.

" Сегодня Украине не остается ничего другого, как сесть за стол переговоров. А в России ни одна другая сила не может остановить эту войну. Он один (Путин – ред.) решает, когда закончится эта война ", — заявил Зеленский.

Напомним, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области, где собирались люди для эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 50 человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске, назвав это "злом, не имеющим предела".

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