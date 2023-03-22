Британская армия десятилетиями использует снаряды с обедненным ураном, потому что они лучше пробивают броню.

Российская Федерация — единственная страна, которая постоянно говорит о ядерном оружии, а поставки украинским защитникам снарядов с обедненным ураном не являются ядерной эскалацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает Sky News.

Он отметил, что британская армия десятилетиями использует снаряды с обедненным ураном, потому что они лучше пробивают броню.

Министр подчеркнул, что Россия единственная. Страной, постоянно затрагивающей вопросы ядерного оружия. Передача такого типа снарядов никак не угрожает стране оккупанту.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах — это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", — заявил Клеверли.

Напомним, ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко истерически отреагировал на заявление о снабжении Великобританией в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана и пригрозил, что Россия передаст Беларуси ядерные боеприпасы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания анонсировала поставки в Украину бронебойных снарядов с оболочками из обедненного урана.

В ответ на это российский диктатор Владимир Путин устроил истерику и в очередной раз пригрозил "войной к последнему украинцу".

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