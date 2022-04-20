Только с оружием и гарантиями безопасности: в Азове назвали условия эвакуации из Мариуполя

Только с оружием и гарантиями безопасности: в Азове назвали условия эвакуации из Мариуполя

Об эвакуации военного гарнизона Подоляк и Арахамия готовы договариваться с российской стороной даже в заблокированном городе.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и народный депутат Давид Арахамия, представляющие украинскую сторону на переговорах с РФ, уверяют, что готовы поехать на переговоры в город Мариуполь, чтобы договориться об эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона.

Об этом в видеообращении заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь со стрелковым оружием для того, чтобы спасти вверенный нам личный состав, для того, чтобы эвакуировать наших раненых и увезти тела погибших и похоронить их с почестями на территории неподконтрольной РФ", — объявил он .

В то же время, представитель "Азова" призвал весь цивилизованный мир приобщиться к гарантиям безопасности.

“Условия РФ по сдаче оружия и сдаче в плен наших защитников — мы не поддерживаем. Мы призываем: для того, чтобы могли собрать тела погибших, чтобы гражданские могли покинуть территорию "Азовстали", прекратить бомбардировки, не на словах, а на деле ввести режим тишины”, — подчеркнул он.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.

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