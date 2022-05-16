"Только Турция может спасти Мариуполь": Руслана Лыжичко и родные защитников "Азовстали" обратились к турецкому правительству

"Только Турция может спасти Мариуполь": Руслана Лыжичко и родные защитников "Азовстали" обратились к турецкому правительству

Только Турция может спасти Мариуполь, мирных жителей и украинских военных, которые находятся на заводе "Азовсталь".

Об этом родные защитников Мариуполя, а также певица и волонтер Руслана Лыжичко рассказали турецким журналистам.

Как отмечают семьи украинских военных, которые остаются на территории завода "Азовсталь", российские оккупанты ежедневно обстреливают завод и сбрасывают на них бомбы весом в 500 килограмм.

Певица Руслана Лыжичко, которая тоже прибыла в Турцию, чтобы обратиться к турецкому правительству и народу, отмечает, что спасти людей может именно Турция.

"Найдите, пожалуйста, возможности произвести экстракцию и эвакуацию. Люди там в ужасных условиях", — подчеркнула Руслана Лыжичко.

Напомним, что в Мариуполе вода вымывает из могил погибших.

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