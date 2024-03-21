"Только в такой последовательности": в РДК сделали громкое заявление о своей конечной цели

Бойцы заверили, что будут идти к этой цели.

Конечной целью Российского добровольческого корпуса является деконструкция кремлевского режима.

Об этом заявил командир и основатель РДК Денис (WhiteRex) на пресс-конференции в Укринформе.

По словам White Rex, первоначальной целью российских добровольцев является помочь ВСУ одержать победу в войне.

“Цель номер два – продолжить наш освободительный поход и установить знамя РДК над Кремлевской стеной и однозначно деконструировать режим, который душит нашу родину уже не один десяток лет. Это наша конечная цель. Мы будем к ней идти. И даже после победы Украины в этой войне для РДК война продолжится”, — заявил Денис.

Боец "Сибирского батальона" с позывным "Холод" отметил, что в вопросе деконструкции путинского режима у российских добровольческих подразделений мнение одно: "То, что сейчас пытается руководить Россией, не должно существовать".

В свою очередь доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский ("Лютик") подчеркнул, что сначала у РФ нужно ликвидировать путинский режим, и только после этого будет шанс построить что-то новое на этом месте.

“Сначала должны быть арестованы военные преступники, пройти люстрацию. Чиновники должны быть арестованы, если они совершили преступления. Потом уже через некоторое время можно будет говорить о выборах. Это вопрос буквально после завтрашнего дня. Сначала нужно ликвидировать путинский режим, а потом будет шанс что-то строить на этом месте. Но только в такой последовательности», – заявил он.

“Лютик” также отметил, что ликвидация путинского режима и военное поражение РФ в интересах Украины. Он поблагодарил украинское руководство за то, что российским добровольческим подразделениям доверили оружие и разрешили участвовать в защите Украины. "Все военные задачи решаем мы, граждане РФ... А за поддержку со стороны официальных властей Киева мы очень благодарны", — сказал “Лютик”.

Он добавил, что начальник ГУР Кирилл Буданов "высоко оценил наше участие в обороне Украины и поддержал наши начинания по освобождению РФ".

Напомним, рейд российских добровольцев в Белгородской и Курской областях сорвал новое наступление оккупационной армии России, которые захватчики планировали провести до выборов Путина.

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