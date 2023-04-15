Только вернулись из эвакуации: что известно о семье 2-летнего мальчика, погибшего в Славянске

Мать мальчика спасло то, что перед запуском ракет по жилым домам она вышла в магазин.

В Славянске Донецкой области из-за российских ракетных ударов погибли 11 человек, среди них есть 2-летний мальчик. Он скончался в карете скорой помощи.

Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях в эфире телемарафона.

Мэр рассказал, что семья ранее эвакуировалась, однако накануне трагедии вернулась в Славянск.

Перед ракетным ударом мать мальчика вышла в магазин. Ребенок был в доме вместе с отцом. Мужчину до сих пор ищут под завалами, женщина же находится под наблюдением медиков.

Вадим Лях отметил, что даже после страшного ракетного удара жители Славянска не спешат соглашаться на выезд из родного города.

Ракетный удар по Славянску 14 апреля

14 апреля российские террористы ракетами обстреляли жилые дома в Славянске. По данным ОВА, российские ракеты С-300 повредили 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.

Президент Зеленский ракетные удары в канун Пасхи назвал террористическим актом, а Россию — страной-злом.

Во время спасательной операции под завалами обнаружили 2-летнего мальчика, который на тот момент был еще жив, однако ребенок скончался в карете скорой помощи. Также на месте трагедии спасатели обнаружили 14-летнюю девушку, ее госпитализировали.

Пока известно об 11 погибших. Под завалами до сих пор могут быть люди.

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