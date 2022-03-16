Только во Львове беременные-беженки родили уже более сотни малышей: часто роды начинаются преждевременно

Только во Львове беременные-беженки родили уже более сотни малышей: часто роды начинаются преждевременно

Львовские родовые активно готовятся на случай, если война дойдет и к ним.

Во львовских родильных домах у матерей, бежавших от вражеских обстрелов, с начала войны родилось более сотни малышей. Врачи отмечают, что из-за стресса и переживания женщины все чаще рождают преждевременно. И хотя в укрытиях во Львове дети еще не рождались, в одном из родильных уже начали обустраивать для этого подвалы.

Об этом говорится в ТСН.

Укрытие одного из роддомов чуть выше полутора метров, чтобы зайти сюда надо изрядно согнуться. В настоящее время его превращают в родзал.

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«Сделали таким образом, чтобы было место рождения, для женщин, транспортный инкубатор, чтобы транспортировать новорожденных деток. Снесли сюда одеяла, матрасы, лавочки, чтобы женщины могли лечь», — объясняют в заведении.

Осталось только доделать вентиляцию, чтобы не ощущалось недостатка кислорода. Тем временем на улице волонтеры насыпают песок в мешки. Ими укрепляют стену будущей операционной.

Только в этом роддоме с начала войны родилось более двух десятков деток у бежавших из-под обстрелов женщин. Киевлянка Ирина только после кесарева сечения, она преждевременно родила двух дочерей, имена им еще не придумали. Говорит, не до того, сейчас на уме только одно. «Все будет хорошо, главное, чтобы у нас был мир, чтобы все это кончилось. Очень хочу домой вернуться», — говорит роженица.

Женщина приехала во Львов два дня назад эвакуационным поездом, говорит, студенты дали ей место, чтобы она не стояла в вагоне. Вся семья осталась дома, в столице. «Радуюсь, что все-таки доехала и удалось вовремя получить медицинскую помощь. Я очень благодарна врачам, что они приняли… Очень внимательные здесь люди и врачи», — говорит Ирина.

Ольга тоже из Киева, сюда ее привезла сестра и как раз вовремя. «На сроке 39-я неделя мы приехали сюда, безопасно родить ребенка. Здесь гораздо безопаснее и приятнее находиться, чем в других городах Украины, честно говоря, не было времени рассматривать, что там за окном происходит», — говорит Ольга.

Из-за стресса и переживания теперь женщины чаще рожают преждевременно, говорят медики. Всем помимо родов нужна и психологическая поддержка. «Это особое состояние женщины, беременной или после родов, у них особенно обостренно чувство переживания за своего ребенка, не столько за себя, как за своего ребенка», — объясняют в роддоме.

Дети войны – во львовских роддомах увидели мир более сотни малышей, мамы которых убегали от обстрелов

«В течение сегодняшнего дня уже было много звонков, которые люди еще в пути едут, есть из Киева, Луганска, Харькова. Максимально способствуем, чтобы каждая беременная, убегающая из горячих точно в Украине, где стреляют, и оказать максимально помощь и психологическую, и медицинскую», — утверждают медики.

Во Львове есть 4 роддома, которые готовы помочь всем беременным. Больше всего сейчас мечтают о том, чтобы дети никогда больше не рождались под обстрелами.