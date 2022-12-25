Только вопрос времени: у Украины будет все необходимое оружие, чтобы освободить свою землю от врага — Кулеба

Дмитрий Кулеба отметил, что у него есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет.

У Украины будет все необходимое оружие, чтобы освободить свою землю от оккупантов, это только вопрос времени.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

"Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени", — сказал он.

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Кулеба объяснил, почему необходимое оружие нельзя получить сразу.

"Есть психологические, логистические и политические причины. С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать. Поставки оружия это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями. У меня есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет", — отметил глава МИД.

Напомним, в начале декабря боец ВСУ и секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко сообщил, что преимущество в артиллерии и живой силе на фронте – у России.

В середине декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на предприятиях Украины было налажено производство снарядов калибров 152 и 122 мм. Данилов анонсировал, что это "добавит хлопот фашистам".

Заметим, в недавно объявленном новом пакете военной помощи от США для Украины среди прочего были указаны 500 высокоточных артснарядов 155 мм; 45 тыс. артснарядов 152 мм; 20 тыс. артснарядов 122 мм; 50 тыс. снарядов 122 мм для систем "Град"; 100 тыс. танковых снарядов 125 мм.