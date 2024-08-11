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Только за неделю: сколько оккупантов, единиц вооружения и военной техники уничтожили ВСУ

Только за неделю: сколько оккупантов, единиц вооружения и военной техники уничтожили ВСУ

Уничтожение российской военной техники/Скриншот с видео

За неделю с 4 по 11 августа 2024 года потери противника составляют более 8 тысяч человек личного состава.

Вражеские потери за неделю составляют 8010 оккупантов, а также уничтожены 1423 единицы вооружения и военной техники.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины сообщил об этом 11 августа.

За неделю с 4 по 11 августа 2024 года потери противника составили около 8010 человек личного состава.

Фото: Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины / ©
Фото: Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 36 танков;
  • 108 боевых бронированных машин;
  • 387 артиллерийских систем;
  • 5 РСЗО;
  • 8 установок ПВО;
  • 498 единиц автотехники;
  • 66 единиц спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 1 самолет, 2 вертолета, 11 ракет и 301 БпЛА.

Напомним, днем ранее, 10 августа, ВСУ уничтожили 589 700 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160   военных. Данные уточняются.

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