Только за неделю: сколько оккупантов, единиц вооружения и военной техники уничтожили ВСУ

За неделю с 4 по 11 августа 2024 года потери противника составляют более 8 тысяч человек личного состава.
Вражеские потери за неделю составляют 8010 оккупантов, а также уничтожены 1423 единицы вооружения и военной техники.
Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины сообщил об этом 11 августа.
За неделю с 4 по 11 августа 2024 года потери противника составили около 8010 человек личного состава.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 36 танков;
- 108 боевых бронированных машин;
- 387 артиллерийских систем;
- 5 РСЗО;
- 8 установок ПВО;
- 498 единиц автотехники;
- 66 единиц спецтехники.
Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 1 самолет, 2 вертолета, 11 ракет и 301 БпЛА.
Напомним, днем ранее, 10 августа, ВСУ уничтожили 589 700 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1160 военных. Данные уточняются.
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