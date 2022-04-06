Только за сутки в Буче обнаружили и обезвредили 4 тысячи взрывоопасных предметов

Только за сутки в Буче обнаружили и обезвредили 4 тысячи взрывоопасных предметов

Саперам придется еще долго проверять территорию.

300 тысяч гектаров, или более 35 миллионов квадратных километров — именно столько по всей Украине территории, которую должны обследовать взрывотехники, чтобы обнаружить опасные неразорванные артснаряды, мины и растяжки, оставленные решитскими оккупантами. 4 тысячи боеприпасов и взрывоопасных предметов только за сутки вывезли саперы из Бучи в Киевскую область.

Об этом говорится в ТСН.

Расстрелян автомобиль около частного дома, а рядом с ним сожжены тела двух мужчин и четырех женщин, среди которых может быть ребенок. «Мы видим в одном теле четкое огнестрельное ранение. Поработал эксперт, удалил образцы ДНК, образцы одежды, после этого упаковываем тело, доставляемся в судебное медучреждение», — говорят полицейские.

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Российские оккупанты пытались сжечь тела, чтобы скрыть расстрел гражданских жителей Бучи. Предварительно известно, что погибшим нет и сорока лет. Сергей будет везти тела в морг. От увиденного здесь он уже несколько дней без сна.

Сколько страшных находок скрывают эти дворы и частные усадьбы, правоохранители почти после недельной зачистки территории города до сих пор сказать не берутся. Кроме безнаказанных злодейств против мирных жителей оккупанты оставляют минные ловушки. Неразорванные снаряды, которыми усеяна почти вся территория Бучи, спасатели просто не успевают вывозить.

«Только за вчерашний день спасателями обнаружено более 4 тысяч взрывоопасных предметов в сутки. Один день активных боевых действий означает месяц разминирования, вот и считайте, сколько было дней активных боевых действий и сколько времени нужно для того, чтобы полностью разминировать эту территорию», — говорит министр МВД Украины Денис Монастырский.

Убийственный арсенал, оставшийся от российского оккупанта, спасатели находят в жилых и частных домахв. Российские военные пройдут и тела погибших.

Денис на службе шесть лет, два из которых работает сапером. Насколько опасна его работа, дочь по-настоящему осознала при обстреле рашистами соседнего от Бучи Ирпеня. «Как раз увидела, как дрожат стены, как взрываются машины, теперь она знает с чем я работаю. У ребенка произошла переоценка всего происходящего, что папа все-таки делает нужное дело», – рассказывает Денис Борбит.

За свою преданность работе, особенно сейчас, когда ежедневно приходится рисковать жизнью и работать без отдыха, сапера наградили часами. Тем временем волонтеры, имеющие опыт в зоне ООС, уже предлагают свою помощь для разминирования.

Опасные находки: покидая Бучу, оккупанты заменяли улицы города

300 тысяч га, или более 35 млн квадратных километров – именно столько по всей Украине территории, которую должны обследовать специалисты, чтобы обнаружить опасные взрывчатки и остатки снарядов. Оккупанты, отступая из регионов, буквально усеяли ими украинскую землю. «Они шли торопливо, чтобы наши их не догнали, они плотно закрывали дороги и пути ухода», — объясняют военные.

Но сбежавшим россиянам удалось далеко не всем. Одна из улиц в окрестностях Бучи усеяна разбитыми российскими машинами десанта, БТРами и другой оккупантской техникой. Насколько точно отработали по ней наши воины, можно увидев - ходовую часть от торчащей на дереве боевой машины пехоты.

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