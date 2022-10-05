Только за сутки: Зеленский рассказал об освобождении еще трех населенных пунктов в Херсонской области

Речь идет о Нововоскресенском, Новогригоровке и Петропавловке Херсонской области.

Об этом 5 октября во время обращения к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как: Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка. Движение продолжается", — сказал президент.

Президент также сообщил, что он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На встрече говорилось об освобождении всей украинской земли и все, что необходимо для реализации оборонной операции: снабжение оружием и боеприпасами, взаимодействие с партнерами, материальное обеспечение, противодействие новым видам вооружения, которое есть у оккупантов.

"Конечно, не могу разглашать конкретные вопросы, которые обсуждались Ставкой. Но большинство докладов, принятые отчеты и утвержденные планы точно порадуют украинцев. И точно расстроят оккупантов. Потому что за все их зло они будут отвечать. Ответят перед нашим оружием, перед украинским судом и международным правом. Никто из них от этого не уйдет", - подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский отметил личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия" за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий в Херсонской области.

Напомним, в МВД рассказали, сколько населенных пунктов ВСУ освободили в Херсонской области.

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