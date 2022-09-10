Только за три дня ВСУ уничтожили воздушные цели врага на 157,5 млн долларов — Генштаб

Противовоздушная оборона продолжает работать на победу Украины.
Только за три дня украинские защитники уничтожили воздушные цели врага на 157,5 млн долларов.
Об этом 10 сентября сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, что речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатых ракетах, самолетах и вертолетах, уничтоженных подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5 –7 сентября.
"Одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ – это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных Сил). Ориентировочная стоимость Х-101 — 13 миллионов долларов за единицу. 13 х 6 = 78 млн долларов", — отметили в Генштабе.
Также ВСУ было уничтожено:
- две управляемые авиационные ракеты Х-59 – 600 тыс. (300 тыс. долларов за единицу);
- два ударных вертолета Ка-52 на 32, 4 млн долларов (16,2 млн долларов за ед.) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн долларов за ед.);
- воинами ДШВ уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов (11 млн долларов за ед.);
- десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" — 1 млн долларов (100 тыс. долларов за ед.).
Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные Силы и ПВО всех Сил обороны Украины уничтожают оккупантов как на небе, так и на земле, отметили в Генштабе.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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