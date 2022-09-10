Только за три дня ВСУ уничтожили воздушные цели врага на 157,5 млн долларов — Генштаб

Только за три дня украинские защитники уничтожили воздушные цели врага на 157,5 млн долларов.

Об этом 10 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что речь идет только о средствах воздушного нападения: крылатых ракетах, самолетах и вертолетах, уничтоженных подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск и ДШВ в течение 5 –7 сентября.

"Одна из самых дорогих и технологичных ракет на вооружении РФ – это, безусловно, крылатая ракета Х-101. Так вот, шесть Х-101 противник выпустил по Украине 5 сентября (пять из них сбиты ПВО Воздушных Сил). Ориентировочная стоимость Х-101 — 13 миллионов долларов за единицу. 13 х 6 = 78 млн долларов", — отметили в Генштабе.

Также ВСУ было уничтожено:

две управляемые авиационные ракеты Х-59 – 600 тыс. (300 тыс. долларов за единицу);

два ударных вертолета Ка-52 на 32, 4 млн долларов (16,2 млн долларов за ед.) и ударный вертолет Ми-24 (12,5 млн долларов за ед.);

воинами ДШВ уничтожены три штурмовика Су-25 на сумму 33 млн долларов (11 млн долларов за ед.);

десять беспилотников оперативно-тактического уровня типа "Орлан-10" — 1 млн долларов (100 тыс. долларов за ед.).

Противовоздушная оборона продолжает работать на победу. Воздушные Силы и ПВО всех Сил обороны Украины уничтожают оккупантов как на небе, так и на земле, отметили в Генштабе.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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