Только женщины и дети: 10 марта будет проводиться эвакуация из Бучи в Киев

Только женщины и дети: 10 марта будет проводиться эвакуация из Бучи в Киев

Перед помещением Бучанского городского совета людей будут ждать автобусы.

В четверг, 10 марта, будет проводиться эвакуация из Бучи в Киев.

В сообщении Бучанского городского совета отмечается, что начало эвакуации в 10:30. Эвакуируют только женщин и детей. Жителей перед помещением городского совета будут ждать автобусы.

Отмечается, что эвакуационный транспорт едет по указанным адресам. Передвигаться в пункты сбора следует пешком, с собой брать только необходимые вещи и паспорт.

Также будут эвакуировать жителей Бородянки, Гостомеля, Ирпеня.

Напомним, что 10 марта, с 09:00 открылись гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать население из городов, которые больше всего обстреливаются врагом.