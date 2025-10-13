"Томагавки" для Украины: сможет ли это заставить Путина сесть за стол переговоров

Томагавк / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность поставки ракет "Томагавк" Украине, подчеркнув, что это может стать "новым шагом в войне с Россией". Он намекнул, что такая поставка могла бы вынудить Москву сесть за стол переговоров.

Об этом пишет издание CNBC.

”Я мог бы сказать: если эта война не закончится, я отправлю им “Томагавки””, — отметил Трамп, находясь на борту Air Force One в полете в Израиль и Египет для переговоров о мире в секторе Газа.

По его словам, ракеты "Томагавк" - это наступательное оружие, которое может значительно усилить оборонный потенциал Украины. Президент Зеленский и Трамп обсудили возможные положения о ракетах, что позволило бы Киеву наносить мощные контрудары по российским целям.

Что такое "Томагавки"?

Дозвуковые крылатые ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1000 миль.

Используются США и союзниками, могут запускаться с кораблей, подлодок или наземных платформ.

Оснащены как обычными, так и ядерными боеголовками; стоимость одной ракеты – примерно 1,3 млн долларов.

Последняя версия Block IV Tactical Tomahawk может изменять цель во время полета и находиться в воздухе часами.

Эффект для войны в Украине

Украина и ее партнеры считают, что поставки "Томагавков" значительно усилит ее ударный потенциал и угрозу для российских военных объектов, энергетической инфраструктуры и логистических центров.

Это может стать дополнительным аргументом для России сесть за стол переговоров с Украиной и западными союзниками, особенно США. Зеленский заявил, что Киев тесно сотрудничает с Белым домом по укреплению оборонного потенциала, включая удары на большие дистанции.

В то же время, Трамп стремится закрепить прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом, но его внимание может снова вернуться в Украину. В частности, желание получить Нобелевскую премию мира в следующем году может стать дополнительным стимулом для него давить Путина и ускорить завершение войны.

Эксперты отмечают, что возможные поставки "Томагавков" сигнализируют об усилении позиций США в войне, одновременно повышая шансы на дипломатическое завершение конфликта.

