"Томагавки" — единственная реальная возможность принудить Путина к переговорам, — Портников

Ракета "Томагавк" / © Getty Images

Реклама

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что только предоставление Украине дальнобойных ракет Томагавк может заставить российское руководство сесть за стол переговоров.

Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале, анализируя внешнюю политику Кремля.

Портников подчеркнул, что Россия традиционно рассматривает желание западных партнеров проводить переговоры как "слабость" и пытается на них давить. Однако, по его словам, данная тактика не срабатывает, особенно в отношениях с администрацией США.

Реклама

В качестве примера он привел восемь месяцев пребывания Дональда Трампа в Белом доме, когда стало очевидно, что американский президент "не может ни о чем договориться с президентом Российской Федерации".

"Вопрос совсем не в том, кто является президентом Соединенных Штатов - вопрос в том, кто является президентом РФ", - подчеркнул Портников, напоминая, что Путин разочаровал даже Трампа.

По мнению Портникова, ключом к реалистическому переговорному процессу является демонстрация военной силы, которая будет угрожать непосредственно российским стратегическим объектам.

Он прокомментировал обсуждение в США о возможности передачи Украине ракет "Томагавк" (о чем, в частности, говорил Джей Ди Вэнс). Портников считает, что именно это дальнобойное оружие является "реальной возможностью заставить президента России принять участие в переговорах".

Реклама

Дело в том, что появление таких ракет заставит Путина понять, что они угрожают центрам власти, военным предприятиям, частям и стратегическим аэродромам на территории России. Это означает, что "игра будет идти не в одни ворота".

Журналист уверен: если Украина получит разрешение уничтожать важные стратегические объекты РФ дальнобойным оружием, у Путина возникнет понимание, что войну нужно завершать не на границе с Польшей или Венгрией, а на текущей линии столкновения.

"Тогда у Путина возникнет понимание... хотя бы для того, чтобы в перспективе не потерять оккупированные россиянами территории. И тогда можно будет говорить о том, что РФ вернется за стол переговоров", - подытожил Портников, добавив, что это произойдет не из-за восстановления доверия, а исключительно из-за необходимости завершить войну.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой предоставить ракеты Tomahawk во время приватной беседы на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, такое современное оружие могло бы вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения.