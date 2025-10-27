"Томагавки" не решат все: военные рассказали, что на самом деле нужно ВСУ

Украинские военные / © Associated Press

Несмотря на постоянные ожидания новых западных вооружений, в частности американских ракет Tomahawk, украинские военные отмечают: на передовой критически не хватает не столько высокотехнологичного оружия, сколько базовых вещей — автомобилей, дронов и людей. Именно эти недостатки, а не отсутствие дальнобойных ракет, все чаще определяют ход боев и выживание подразделений.

Об этом пишет издание Kyiv Independent

Автомобили — главный дефицит войны

Командир роты 36-й бригады морской пехоты Игорь рассказал, что сейчас его подразделение имеет только два исправных автомобиля после того, как еще три были уничтожены или выведены из строя вражескими FPV-дронами или разрушенными дорогами Донетчины. Для роты численностью 50-70 человек этого критически мало.

«Они бьют по всем машинам, просто видят — и уничтожают», — говорит военный.

Его авто в Покровске было трижды атаковано дронами: сначала — в крышу, потом — в колесо, а затем — в двигатель. Игорь успел проехать несколько километров, прежде чем машина окончательно остановилась.

По его словам, бронетехника тоже не решение проблемы — она становится первоочередной целью россиян и быстро уничтожается. Даже американские MaxxPro или турецкие Kirpi тяжелее, громче и менее маневренные, поэтому избежать атаки FPV-дронов на них сложнее.

«Идеально было бы иметь пять машин. Потому что когда одна выбывает, другая может ее заменить. А сейчас — одна поломка, и все стоит», — объясняет Игорь.

Срок службы авто на фронте — всего одна-две недели.

Фонды помощи ВСУ подтверждают: донорские поступления уменьшаются, тогда как потребности только растут. Наибольший спрос — на пикапы, микроавтобусы и даже мотоциклы, которые дают шанс быстрее маневрировать в зоне поражения дронов.

Дроны — глаза и оружие пехоты

Илья, командир взвода противодействия дронам 80-й десантно-штурмовой бригады, признается: не хватает буквально всего — от дронов до людей.

«Ситуация с обеспечением сейчас катастрофическая, государство не спешит уменьшать этот дефицит, поэтому все приходится покупать самостоятельно», — говорит он.

Его подразделение не имеет достаточно разведывательных беспилотников, чтобы видеть дальше чем на пять километров. Поэтому военные не могут своевременно отслеживать передвижения врага или прерывать его логистику.

По оценкам экспертов, украинская армия использует около 9 тысяч дронов ежедневно, и именно они наносят до 85% потерь российской технике и живой силе.

Однако во многих частях дроны теряются из-за радиоэлектронной борьбы или уничтожаются. Фонды и волонтеры постоянно проводят сборы, чтобы компенсировать потери, но темпы производства и доставки не успевают за фронтовыми потребностями.

Люди — самый дефицитный ресурс

По словам военных аналитиков, главная проблема Вооруженных сил Украины сегодня — нехватка подготовленного личного состава.

Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Центра безопасности и сотрудничества, отмечает: часто подразделения имеют достаточно техники или дронов, но не хватает обученных операторов и пилотов.

Ветеран и военный аналитик Сергей Грабский добавляет, что армии критически не хватает резервистов с боевым опытом. После первых волн добровольной мобилизации в 2022 году количество желающих служить значительно снизилось.

Несмотря на продолжающуюся мобилизацию, многие бригады, особенно пехотные, остаются недоукомплектованными. По оценкам официальных источников, из 30 тысяч человек, мобилизованных ежемесячно, лишь треть годны к службе.

Еще около половины из этого количества — это военные, которые вернулись после самовольного оставления частей (AWOL).

Руководитель военного направления фонда Сергея Притулы Богдан Данилов говорит:

«Людей катастрофически не хватает, подготовленные бригады не получают новых бойцов, зато новичков часто бросают в новые подразделения без опыта».

Не хватает даже ресурсов для обучения: инструкторы вынуждены тренировать солдат на муляжах гранат или камнях.

Хотя Украина и продолжает надеяться на передачу США дальнобойных ракет Tomahawk, военные на фронте убеждены: главное сейчас — не «супероружие», а обеспечение минимальных потребностей, которые решают вопросы жизни и смерти.

«Это уже даже не материальная проблема, — говорит Данилов, — Нет достаточно людей, координации, коммуникации между подразделениями. И именно это стоит нам больше всего».

Напомним, ранее мы писали о том, что военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что Украина получит от США ракеты Tomahawk, которые существенно усилят дальнобойные способности Вооруженных сил. По его прогнозу, это должно произойти до Нового года.