Tomahawk для Украины: какое количество американских ракет могут получить ВСУ

Ракета Tomahawk. / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки до сих пор не приняли окончательного решения по поставкам крылатых ракет Tomahawk в Украину.

На какое количество ракет может рассчитывать Украина, сообщили аналитики портала Defence Express.

Tomahawk начали разрабатывать еще в 1972-м, а вот серийное производство наладили за девять лет – в 1983-м. За все годы было произведено около 9000 единиц. Последняя цифра по состоянию на март 2024-го - это 8919 единиц во всех версиях.

Реклама

По информации американских Военно-морских сил В момент их первого боевого использования в 1991-м, во время операции "Буря в пустыне", в общей сложности было использовано более 2300 этих крылатых ракет. По всей вероятности, считают в Defence Express, данные касаются 2022 года и с этого времени известно об использовании еще более 165 единиц против йеменских хуситов и ядерных объектов Ирана.

"То есть в общей сложности более 2465 единиц Tomahawk было запущено, от которых необходимо вычесть те, которые были использованы во время учений, исчерпали свой срок эксплуатации и не прошли программу обновления", - отмечают аналитики.

Сейчас наиболее распространенной в неофициальных источниках цифрой по количеству ракет Tomahawk в запасах США 4000 единиц. Впрочем, все-таки это лишь ориентировочная оценка по состоянию на 2020 год. Важно, что она не сильно объясняет, куда подевались 2,5 тыс. ракет, ведь это количество вряд ли можно отстрелять во время тренировок и решить просто списать.

Отмечается, что согласно бюджетному запросу Пентагона на 2025 год известно, что в 2023-м финансовом году было произведено 68 ракет, в 2024-м - 34. План на нынешний охватывал только 22 ракеты, а в 2026-м - 57 ракет.

Реклама

В публичном сообщении от 19 декабря 2024-го о заключении контрактов Минобороны США сообщила о предоставлении Raytheon заказа на 401 млн долларов на производство 131 Tomahawk в версии Block V со следующим распределением: 26 для сухопутных войск, 16 для морпехов, а также 11 для морпехов. Срок исполнения поставок был определен мартом 2028 года.

В мае 2022 года Raytheon получила контракт на 154 Tomahawk Block V (70 для ВМС, 54 для морпехов, 30 для армии) за 217 млн долларов сроком до января 2025 года. Таким образом, текущий известный темп производства крылатых ракет Tomahawk явно возможно оценить около 50 единиц в год. Но эта цифра все же зависит больше заказа, потому что вряд ли охватывает производственные возможности Raytheon.

"Но в общем-то именно такие цифры вполне позволяют оценить, на сколько реально США сразу выделить на потребности Украины определенное количество ракет Tomahawk. И это с учетом предположения, что для них лишние пусковые", - отмечают специалисты Defence Express.

Напомним, несколько дней назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, мол, "в определенной степени" принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.

Реклама

В администрации "фюрера" Владимира Путина отреагировали на заявления Дональда Трампа, в очередной раз заявив, что, мол, это будет означать "эскалацию конфликта".