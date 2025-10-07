Tomahawk

Похоже, что Соединенные Штаты Америки приближаются к поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk. На шаг ближе это событие стало после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что он «якобы принял решение» по этому вопросу.

Как Tomahawk может изменить ход войны, говорится в статье Sky News.

Прежде всего стоит отметить то, что в России уже отреагировали на этот факт. Москве это не очень понравилось.

Чем озабочен Кремль

Tomahawk были разработаны во время Холодной войны. Они являются основными крылатыми ракетами дальнего радиуса действия для наземных атак Военно-морских сил Соединенных Штатов, которые запускаются с кораблей и подлодок. Они обеспечивают вооруженные силы ударной способностью, независимой от авианосцев.

Наиболее угрожающей особенностью ракет Tomahawk является их дальность полета около 2500 км, что ставит Москву в зону действия украинского арсенала, если бы Киев их получил. К слову, у ракет ATACMS, переданных США Украине, дальность полета около 300 километров.

Автор Sky News отмечает, что Tomahawk также был разработан таким образом, чтобы лететь достаточно низко для избежание радиолокационного перехвата.

Tomahawk для ВСУ

Украина неоднократно просила США предоставить ей ракеты Tomahawk. Ранее официальные лица США называли это “совершенно невыполнимым”, поскольку Вашингтон стремился избежать конфронтации с Россией.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский возобновил эту просьбу две недели назад во время частной встречи с Дональдом Трампом. К слову, на днях президент США подтвердил свое желание избежать эскалации войны с Россией.

Отметим, что американский лидер недавно стал более участливо относиться к украинским нападениям на территорию РФ, намекая, что без них «невозможно выиграть войну», и утверждая, что его предшественник Джо Байден «не позволил бы Украине отбиваться, а только защищаться».

Как сообщалось, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что “в определенной степени” принял решение о передаче Украине Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы.

В администрации “фюрера” Владимира Путина отреагировали на заявления Дональда Трампа, в очередной раз заявив, мол, это будет означать “эскалацию конфликта”. Спикер Кремля Дмитрий Песков нагло подчеркнул, что позиция России относительно поставки со стороны США ракет Tomahawk Украине была “недвусмысленно изложена Путиным”.