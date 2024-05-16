"Тончайшая работа": украинские бойцы штурмовали захваченный оккупантами дом и взяли их в плен (видео)

Видео, как воины ВСУ берут пленных окупантов, облетело Сеть.
В Харьковской области в селе Глубокое бойцы ВСУ штурмовали захваченный российскими оккупантами дом и взяли пленных.
Видео штурма опубликовал журналист Юрий Бутусов.
"Самая тонкая и рискованная работа, браво нашим титанам!" – отметил журналист.
Напомним, наступление россиян на севере Харьковщины замедлилось, о чем стало известно 15 мая. Также речь идет о том, что россияне предпочитают создание "буферной зоны" на границе, чем более глубокое проникновение в Харьковщину.
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