"Тончайшая работа": украинские бойцы штурмовали захваченный оккупантами дом и взяли их в плен (видео)

В Харьковской области в селе Глубокое бойцы ВСУ штурмовали захваченный российскими оккупантами дом и взяли пленных.

Видео штурма опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Самая тонкая и рискованная работа, браво нашим титанам!" – отметил журналист.

Напомним, наступление россиян на севере Харьковщины замедлилось, о чем стало известно 15 мая. Также речь идет о том, что россияне предпочитают создание "буферной зоны" на границе, чем более глубокое проникновение в Харьковщину.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.