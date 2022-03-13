Тонны хамона под видом гумпомощи: на границе с Украиной ежедневно ловят злоумышленников

Тонны хамона под видом гумпомощи: на границе с Украиной ежедневно ловят злоумышленников

Люди зарабатывают на войне.

Львовские таможенники ежедневно выявляют тонны хамона, сыра и других продовольственных товаров, которые злоумышленники пытаются провести в Украину под видом гуманитарной помощи.

Об этом рассказал глава Львовской ОГА Маусим Козицкий.

"К сожалению, есть люди, которые зарабатывают на войне. Правда, здесь есть один положительный момент – конфискованное сразу передают нашим военным!" — написал он.

Козицкий напомнил, что в настоящее время алгоритм ввоза гумпомощи в Украину максимально упрощен. Контрольные процедуры значительно ускорены.

Для перевозки гуманитарного груза нужно подать декларацию, в которой указывается только получатель, отправитель, транспорт и товар, который едет.

Определенные группы товаров, например, транспортные средства, топливо, строительные и химические материалы могут быть признаны гуманитарной помощью только по решению главы ОВД. При перевозке этих групп товаров через таможенную границу Украины следует в декларацию предоставить соответствующее решение главы ОВА.

Получателями гуманитарной помощи в упрощенном порядке могут быть только некоммерческие, благотворительные, религиозные организации.

"Просьба к лицам, получающим гуманитарную помощь: заполните документы до начала перемещения через таможенную границу Украины. Тогда у водителей на границе не будет никаких проблем", — подчеркнул глава ОГА.

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