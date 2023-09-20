Топ-3 месседжа Зеленского на Генассамблее ООН: политолог озвучил ключевые моменты

Президент Украины сделал акцент на том, что не нужно идти на уступки агрессору.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Генассамблее ООН. С его уст прозвучали важные месседжи, среди которых то, что России нельзя доверять, а также о глобализации украинской формулы мира.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал доктор политических наук Игорь Петренко.

России нельзя доверять

“В первую очередь, был сделан акцент на том, что России нельзя доверять. Мне понравился пассаж президента и апеллирование к тому, как можно доверять России. Мол, если вы не знаете, как спросите у Пригожина”, — отметил эксперт.

Зеленский передал "привет" Гутеррешу

«Второй момент, это то, что президент, скажем так, бегло, но передал «привет» Антониу Гутеррешу. В связи с определенными договоренностями, компромиссами для Российской Федерации, которые, очевидно, оговаривались в контексте возобновления зерновой сделки. Он сказал, что уступки агрессору, России – это явно не то, что нужно”, – отметил Петренко.

Украинская формула мира станет более глобальной

«Важный месседж — это акцент президента Зеленского на формуле мира, на том, что он станет более глобальным, чем сегодня. То есть произойдет определенная доработка, трансформация. И будем надеяться, что это еще больше расширит круг стран, которые поддержат документ и готовы работать в направлении его имплементации”, — отметил эксперт.

Президент сказал о 140 организациях и государствах, которые сегодня полностью или частично поддержали формулу мира. Возможно, кто определится полностью, а кто присоединится еще. И у нас будет уже более реальное продвижение в контексте еще большего давления на Российскую Федерацию”, — резюмировал он.

Напомним, что перед выступлением на Генассамблее ООН Зеленский призвал исключить РФ из Совбеза.

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