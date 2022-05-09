Топ-7 дорогой российской техники, уничтоженной ВСУ

С начала полномасштабной войны, начатой 24 февраля 2022 года, ВСУ уже уничтожили немалое количество российской военной техники. А она стоила немалых денег. ТСН.ua подготовил топ-7 дорогостоящей техники РФ, которая была уничтожена в Украине.

Танк Т-90М "Прорыв"

Танк Т-90М "Прорыв" / commons.wikimedia.org

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, украинские военные уничтожили последнюю версию российского танка Т-90М "Прорыв". Он был разработан в рамках проекта "Прорыв-3" и впервые такие танки были представлены в начале 1990-х годов. Известно, что Т-90 должен стать продолжением Т-72.

Впервые модификацию Т-90М "Прорыв" представили публике 9 сентября 2011 во время VIII Международной выставки вооружений REA-11. Тогда она называлась Т-90МС и отличалась заменой старой башни на современный боевой модуль с усовершенствованной СУО "Калина" и интегрированной информационно-управляющей системой тактического звена. Также танк Т-90М "Прорыв" оснащается новым автоматом подзарядки и модернизированной пушкой 2А46М-5 и зенитной установкой УДП Т05БВ-1.

Приблизительная стоимость Т-90М "Прорыв" — около 2,5 миллиона долларов США стандартная и 4,3 миллиона долларов США самая современная версия.

ЗРГК "Панцирь-С1"

ЗРГК "Панцирь-С1" / commons.wikimedia.org

"Панцирб-С1" – российский самоходный зенитно-ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Об его уничтожении сообщил украинский политик Алексей Гончаренко.

ЗРГК "Панцирь-С1" разрабатывают на тульском ГУП "Конструкторское бюро приборостроения". Основное предназначение – ближний бой для прикрытия гражданских и военных объектов от возможных попыток воздушной атаки. Также может защищать объект от надводных или наземных угроз.

Комплекс был создан в 1994 году, а впервые представлен публике на МАКС-95. ЗРГК "Панцирь-С1" отличается небольшим радиусом действия. Комплекс размещается на гусеничном или колесном шасси. Может также устанавливаться стационарно. Для управления требуется 2-3 оператора. Оборона производится управляемыми ракетами и автоматическими пушками. Отличается небольшой дальностью действия – до 18 км.

Стоимость ЗРГК "Панцирь-С1" – около 13,5 – 14,67 миллиона долларов США.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Ка-52 "Аллигатор" / commons.wikimedia.org

Об уничтожении вертолета Ка-52 "Аллигатор" сообщил директор Государственного специализированного издательства "Искусство" Сергей Поночевский, прикрепив к своему сообщению фото разбитой вдребезги техники.

Ка-52 "Аллигатор" — это российский боевой вертолет и командирская машина армейской авиации. Его главная задача – осуществлять разведку местности, указывать на цели и координировать действия других боевых вертолетов. Также он способен поражать небронированную и бронированную технику, воздушные цели и живую силу в поле боя.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" оснащен радарной системой "Арбалет", имеет бронированную капсулу, где располагается экипаж, и может принимать на борт управляемые ракеты класса "воздух-воздух" для ближнего боя ("Игла-В" и Р-73).

Стоимость Ка-52 "Аллигатор" — около 16,1 миллионов долларов США.

Десантный самолет Ил-76

Ил-76 / commons.wikimedia.org

О сбитом десантном самолете Ил-76 сообщила госпожа мэр Василькова Наталья Баласинович 26 февраля 2022 года. Это советский тяжелый военно-транспортный самолет, который разрабатывали ОКБ Ильюшин. Основное предназначение – транспортировка и десантирование личного состава, различных грузов, в том числе и техники.

Стоимость Ил-76 – около 86 миллионов долларов США.

Многоцелевой истребитель Су-35

Су-35 / commons.wikimedia.org

Пресс-служба воздушного командования "Юг" сообщила о ликвидации российского многоцелевого истребителя Су-35 в районе Изюма. Он был создан в ДКБ Сухого как продолжение Су-27. 28 июня 1988 года был совершен первый полет.

Многоцелевой истребитель Су-35 вооружен одним авиационным орудием ГШ-30-1 с 33-мм калибром (на 150 патронов). Также возможно дополнительное подвесное вооружение в виде подвеска 8 УРВВ – Р-27РЭ, Р-27ТЭ, Р-77 малой дальности и ближнего боя, а также бомб.

Стоимость Су-35 – до 100 миллионов долларов США.

Ракетный комплекс "Искандер-М"

Ракетный комплекс "Искандер-М" / commons.wikimedia.org

Оперативное командование "Север" 10 марта 2022 сообщило об уничтожении ракетного комплекса "Искандер-М". Это вариант, который используют русские вооруженные силы. Различается дальностью стрельбы до 500 км с высотой полета 6-50 км. Ракеты управляются в течение всего полета. Также ракетный комплекс "Искандер-М" располагает средствами маневрирования на всех участках траектории полета.

Комплектуется модулями радиоэлектронных бомб и может сбрасывать "ложные цели" для сбивания с толку системы противоракетной обороны.

Стоимость одного комплекса "Искандер-М" – около 100 миллионов долларов США.

Ракетный крейсер "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" / commons.wikimedia.org

Об официальном уничтожении ракетного крейсера "Москва" сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко. Корабль входил в состав Черноморского флота РФ и был его флагманом. Был затоплен ударом двух крылатых противокорабельных ракет Р-360 Нептун берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ Нептун 13 апреля 2022 года.

Имел длину 186,4 метра и ширину 20,8 метра. В состав его экипажа входило 510 человек. Оснащался артиллерийской установкой АК-130, шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630, восемью пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-1000 "Вулкан", восемью зенитными ракетными комплексами С-300Ф "Форт".

Стоимость ракетного крейсера "Москва" – около 750 миллионов долларов США.