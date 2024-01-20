Топ самых лживых фейков Кремля об Украине за последнее время: как роспропаганда обманывает мир

"ВСУ терпят поражение" и "развал Украины" — кремлевская фабрика фейков придумала новую ерунду о мобилизации в Украине.

"Путинская машина лжи" во что бы то ни стало пытается расшатать морально-психологическое состояние украинцев, поэтому бросила в сеть очередную порцию фейков.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, наибольшим поводом для распространения российских фейков является мобилизация в Украине. "Пять вариантов мобилизации погубят всех" — этот вброс рассчитан на усиление панических настроений среди украинцев и склонение их к мятежам с призывом к власти о переговорах на условиях страны-террористки.

Российские фейки / Фото: t.me/spravdi

"Германия готовится к войне НАТО и России после поражения ВСУ" — пропаганда разгоняет фейки на основе "Коллективной обороны 2025"

Германии и сценария учений НАТО, которые являются частью повседневного военного дела.

Российские фейки / Фото: t.me/spravdi

"Западные наемники бегут из Украины" — такая "новость" построена на мифических секретных документах и распространяется исключительно через пропагандистские ресурсы. Официального подтверждения этим заявлениям нет.

Российские фейки / Фото: t.me/spravdi

"В Польшу могут прибыть миллионы украинских беженцев после поражения ВСУ" — именно Россия виновата в том, что большое количество украинцев стали беженцами, а что касается "поражения ВСУ", то это самоуверенное заявление пропаганд РФ, армия которого безуспешно толчется под Авдеевкой и в других направлениях.

Российские фейки / Фото: t.me/spravdi

"Вали домой украинец" — фото-фейк пропаганды, цель которого расшатать украинско-польские отношения и распространяется только в прокремлевских каналах.

Российские фейки / Фото: t.me/spravdi

"Мобилизация в Украине выглядит примерно так..." — россияне сравнивают обеспечение мобилизованных в Украине со спартанцами (голые изуродованные оборванцы), однако это абсолютная ложь, ведь обеспечение в ВСУ – на достойном уровне.

Российские фейки / Фото: t.me/spravdi

Напомним, российские пранкеры "Вован и Лексус" вышли на бойцов Международного легиона якобы от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" ради "революции в Украине". Подробности "фейко-операции" читайте в материале ТСН.ua.

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