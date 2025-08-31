Топ ударов по НПЗ в России: на бензоколонках дефицит горючего, а экономика трещит по швам

Удары по НПЗ / © ТСН

Украинские военные продолжают успешные операции в глубоком тылу врага, в том числе филигранные удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Только на этой неделе было атаковано пять ключевых НПЗ, что повлекло за собой истерику в Кремле. По словам президента Украины, новые "глубокие" удары продолжатся.

Август стал самым плохим месяцем для российской нефтепереработки за время полномасштабного вторжения: украинские силы впервые так системно и непрерывно выводили из строя НПЗ в России. В течение месяца были поражены Краснодарский, Сызранский, Афипский, Куйбышевский и Ильский НПЗ, а также стратегические объекты в День Независимости и 19 августа - Волгоградский. Кроме того, украинские БПЛА неоднократно атаковали Саратовский, Рязанский и Новокуйбышевский заводы.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день до 30% мощностей нефтяной промышленности России выведены из строя. Это оказывает существенное влияние на логистику, торговлю и цены на топливо, что провоцирует инфляционное давление.

Парадоксально, но страна с огромными нефтяными ресурсами испытывает дефицит горючего: в Крыму введена выдача бензина по талонам, а российские власти вынуждены продолжать запрет на экспорт горючего до октября, чтобы сдержать цены.

Украинские эксперты отмечают, что главная цель атак – остановить нефтяные потоки, позволяющие финансировать войну России. Удар наносится не только по переработке, но и перекачке топлива, что позволяет максимально повлиять на экономические ресурсы врага.

Так, в пятницу ВСУ поразили стратегическую нефтеперекачивающую станцию в Брянщине в районе населенного пункта Найтоповичи, которая перекачивает около 10 млн тонн дизельного топлива в год. Кроме того, на этой неделе украинские силы атаковали нефтепровод Рязань-Москва и ключевые объекты нефтепровода "Дружба", в частности, узел в городе Унеча.

Уничтожение станции Унеча значительно ограничивает поставки топлива не только в Россию, но и Беларусь и Европу. Удар по Дружбе оставил некоторые страны, ранее пользовавшиеся дешевой нефтью из России, без ресурсов, заставляя их искать альтернативные поставки.

После ударов по узлу в Унече поставки нефти в порт Усть-Луга на Балтийском море остановились. Сам порт также подвергся атакам украинских сил, что привело к масштабным пожарам и разрушениям. Эксперты отмечают, что инвестиции в дрон стоимостью около 50 тысяч долларов позволяют нанести ущерб на миллионы, учитывая не только разрушенное имущество, но и непроизведенную продукцию.

На фоне этих ударов Россия ощутила влияние и международных санкций: 18-й пакет ограничений ЕС значительно сократил цены на российскую нефть, что усугубило бюджетный кризис.

Кризисное состояние распространяется и на угольную промышленность: главный регион Кузбасс закрывает шахту за шахтой, что беспрецедентно даже для 90-х годов. Авиационная отрасль оказалась на грани коллапса: постоянные закрытия аэропортов и сложности с ремонтом самолетов из-за санкций делают полеты убыточными и непредсказуемыми.

Проблемы затронули и автомобильную промышленность: продажи КамАЗа упали на 60%, прибыль за 2024 год уменьшилась в 28 раз, а предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю. Другие заводы, в частности, Горьковский автомобильный и Ликинский автобусный, также вынуждены сокращать зарплаты на 20%.

Даже военные предприятия испытывают трудности с выплатами: россиян, отказывающихся работать бесплатно, заменяют рабочими из КНДР. Правительство Северной Кореи получает оплату за их труд, а сами работники получают только минимальный набор продуктов и денег.

Ситуация в Газпроме также критична: уровень добычи газа сейчас самый низкий с 1985 года, что ухудшает финансовые возможности Кремля для ведения войны. Поэтому Россия вынуждена искать помощь в Китае, КНДР и договариваться с Индией на саммите ШОС.

Аналитики отмечают, что международные партнеры России начинают дополнительно давить на нее, требуя скидок и дисконтов. В то же время, удары украинских сил по нефтяной инфраструктуре существенно ограничивают ресурсы Кремля для ведения войны, подчеркивая стратегическое влияние ВСУ на экономику врага.

Также напомним, что украинские дроны успешно атаковали подземный состав взрывчатых веществ предприятия "Алексинский химический комбинат".