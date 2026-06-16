Топливный коллапс в РФ: ВСУ уничтожили треть нефтеперерабатывающих мощностей оккупантов

удары ВСУ парализовали российскую нефтяную отрасль / © ТСН

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По состоянию на июнь 2026 года Силы обороны Украины смогли подорвать военно-экономический потенциал страны-агрессорки благодаря точным ударам на расстояние более 1500 километров. Системные атаки на ключевые объекты нефтепереработки вызвали масштабный топливный коллапс в тылу врага и заставили россиян ограничивать продажу горючего .

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Остановка заводов и падение добычи

Масштабные украинские атаки привели к поражению 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов. Из-за этих ударов враг навсегда потерял более 30 процентов своих общих мощностей в нефтяной отрасли.

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В настоящее время на российских предприятиях полностью остановлена работа более 40 технологических установок. Оккупанты не могут восстановить это оборудование из-за действия международных санкций, а политика импортозамещения оказалась абсолютно бессильной.

Падение переработки логически спровоцировало рекордное уменьшение добычи нефти, опустившееся до годового минимума в 9 миллионов баррелей в сутки. Россиянам просто негде перерабатывать сырье, а экспортировать его за границу становится все труднее.

Тотальный дефицит и талоны на бензин

Общее производство бензина на территории государства-агрессоры стремительно обрушилось до самого низкого показателя за последние 16 лет. Российское правительство даже запретило экспорт собственного горючего, но такой шаг вовсе не спасает страну от тотального дефицита.

На временно оккупированных территориях Крыма и Луганской области бензин популярной марки стал настоящей редкостью, поэтому его начали выдавать исключительно по талонам. В Белгородской, Курской и Псковской областях на автозаправочных станциях ввели жесткие лимиты до 20 литров на одного водителя.

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Кризис затронул и авиационную отрасль, ведь из-за пустых резервуаров крупнейшие аэропорты ввели ограничения на заправку самолетов. Ситуация усугубилась настолько, что власти официально разрешили заводам выпускать низкокачественное топливо стандарта Евро-3.

Последствия для русской армии на фронте

Каждый поврежденный нефтеперерабатывающий завод или опустевшая нефтебаза создает серьезный локальный топливный голод для вражеской техники. Защитники Украины системно лишают захватчиков возможности финансировать агрессию и продолжать боевые действия.

Уничтожение инфраструктуры означает существенное уменьшение количества ракет и артиллерийских снарядов прямо на передовой. Именно топливно-энергетический комплекс всегда являлся главным двигателем российской военной логистики и экономики в целом.

Украинское дальнобойное оружие продолжает планомерно истощать ресурсы противника по всем возможным направлениям. В военном командовании отмечают, что подобные операции будут продолжаться для достижения полной победы.

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Напомним, в Донецке тоже топливный кризис и километровые очереди на АЗС . Дефицит бензина заставляет людей воровать топливо с автомобилей и ездить заправляться за границу в РФ.

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