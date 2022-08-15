Тополя признался, как иногда обманывает раненых бойцов: "Сделать так, чтобы он еще прожил полчаса"

Так, кроме оказания медицинской помощи, на нем лежит важная психологическая миссия, чтобы раненые бойцы не сдавались.

Знаменитость, который ранее рассказал, как защитники относятся к вечеринкам мирных жителей во время войны, поделился, что часто он обманывает раненых во время эвакуации с фронта, чтобы убедить их, что они выживут. В частности, певец говорит воинам, что уже через три минуты им окажут помощь, хотя дорога на самом деле займет больше времени.

Об этом говорится в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

"Когда военнослужащий обезоружен и он рядом с тобой, ты ему оказал уже первую медицинскую помощь или поправил то, что сделали его побратимы непосредственно во время ранения, то твоя главная задача – дать ему уверенность, что он будет жить. И как бы ни было, что бы ты внутри не чувствовал, ты должен ему говорить: "Бл*ть, держись, на**й, все будет хорошо! Уже летим, осталось три минутки". А ты знаешь, что еще ехать минут семь. "Вот уже сейчас поворот, бл*ть! Сейчас тебе все вколют, сейчас будет все окей". И в этом состоянии ты довозишь и они держатся. Это нужно от медика и, конечно, оказать первую помощь, остановить кровотечение или сделать так, чтобы он еще прожил полчаса до реанимации", – рассказал он.

При этом Тарас признался, что внутри может ощущать и отчаяние, и страх, выживет ли защитник.

Тарас Тополь / Фото: instagram.com/tarastopolia

Кроме того, Тополя поделился, что у раненых необходимо сразу забрать оружие и объяснил, почему.

"Ребята и девушки в состоянии аффекта, в состоянии ранения могут не полностью осознавать, что происходит вокруг. У них нужно забрать оружие, потому что они могут подумать, что это россияне, и начать шмалять по своим. Там есть много рисков, которые нужно учитывать", – рассказал Тополя.

Напомним, актер Стороженко, получивший ранение на передовой, показал лицо после операции. Артист опубликовал фотоколлаж, где показал себя в день ранения с забинтованной головой, после выкачки жидкости из лица и после операции.

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