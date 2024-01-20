"Тор промазал": разведчики атаковали дроном дорогостоящий ЗРК оккупантов — видео

Военные Главного управления разведки Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Тор".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР и показала видео.

ЗРК оккупантов в российско-украинском пограничье обнаружили военнослужащие 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес". А операторы ГУР МО Украины подняли в небо БПЛА "Warmate 3.0" и отправились за предоставленными подразделением координатами.

"На подлете россияне попытались сбить дрон ракетой с "Тора", но промазали — ударный БПЛА продолжил движение. В результате успешного огневого поражения вражеской цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс", — говорится в сообщении.

Напомним, Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке.

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