Торецк — последняя городская агломерация, контролируемая Украиной на Донецком направлении: Грабский о намерениях россиян

По состоянию на 10 июня самым горячим направлением — со стратегической, оперативной, тактической точки зрения — именно отрезок фронта от Временного Яра до Очеретиного, покровского направления. Именно там абсолютно очевидны задачи противника относительно его дальнейших действий.

Об этом сказал в интервью Radio NV военный эксперт Сергей Грабский.

"Почему Часов Яр, почему именно Покровск и то направление? Потому что есть два ключевых населенных пункта, которые надо помнить, — это Константиновка и Торецк. По факту Торецк является последней такой городской агломерацией, которую контролирует Украина на Донецком направлении. И потеря Торецкий будет означать фактически потерю всей Донецкой городской агломерации, куда входит Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Донецк. Поэтому противник сейчас сосредотачивает свои основные усилия там», — сказал Сергей Грабский.

Он пояснил, что из общего количества войск — 550 тысяч, 270 тысяч войск противника сосредоточены именно на восточном направлении. И именно поэтому противник всей своей массой, которую может сосредоточить, оказывает давление именно на эти направления.

"Они понимают, что наступление на двух направлениях — либо на Покровск, либо для перерезания трассы Покровск-Константиновка — будет означать значительное усложнение ситуации по обеспечению и удержанию позиций именно в Торецке, где, должен отметить и вы можете посмотреть на карте, противник от самого начала широкомасштабного вторжения не продвинулся ни на сантиметр. И именно поэтому противник так отчаянно жмет.

По словам эксперта, на протяжении большой войны в Украине боевые действия совершают группы пехоты.

"И потому мы не можем говорить о том, что противник там одномоментно может продвинуться, ворваться в город и прорваться. На это у него как раз силы не хватает. Но у него хватает сил на то, чтобы так вот тихонько давить, вдавливаться в наши позиции", несмотря на потери. И здесь есть обратная сторона медали, потому что противник сейчас может снабжать свои войска только для того, чтобы восстановить свою боеспособность, то есть хотя бы поддерживать их на определенном уровне", — рассказал эксперт.

Он не сказал, насколько враг сможет нарастить свою группировку, ведь общие возможности противника по мобилизации по подготовке составляют примерно до 300 тысяч военнослужащих в год.

"Поэтому будет несправедливо говорить о том, что противник скоро там достигнет каких-то прорывов, что измена-предательство, что фронт рухнул", — добавил эксперт.

Напомним, в очередной раз россияне совершили обстрел управляемыми авиабомбами города Торецк в Донецкой области 28 мая. Тогда в результате атаки была ранена женщина, а тела двух погибших были деблокированы из 5-этажного здания.

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