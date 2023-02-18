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"Торжественно" на Запорожское направление: в Мелитополе зафиксировали автобусы с "вагнеровцев" — мэр города

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
4605
Время на прочтение
1 мин
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"Торжественно" на Запорожское направление: в Мелитополе зафиксировали автобусы с "вагнеровцев" — мэр города

Фото: Associated Press

В городе замечены 43 белых автобуса.

Во временно оккупированном Мелитополе заметили большую колонну автобусов с отметкой ЧИК "Вагнер".

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо", — написал он.

По его словам, в городе зафиксировали 43 белых автобуса. Колонну сопровождали внедорожники с отметкой ЧИК "Вагнер".

Отметим, что Общие потери ПИК "Вагнер" в Украине достигли более 30 тысяч человек. Среди них – 9 тысяч убитых. Около 50% погибших "вагнеровцев" зафиксировали с середины декабря прошлого года.

Также стало известно, что российские войска изменили свою тактику в направлении Угледара Донецкой области. оккупанты прекратили ночью атаковать позиции ВСУ. В свою очередь, восстанавливают собственные силы.

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Дата публикации
Просмотры
4605
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