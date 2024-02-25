Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Торжество" не удалось: под Авдеевкой подорвался "парадный" танк оккупантов — видео

"Торжество" не удалось: под Авдеевкой подорвался "парадный" танк оккупантов — видео

"Торжество" не удалось: под Авдеевкой подорвался "парадный" танк оккупантов — видео

Танк окупантов под Авдеевкой/Фото: скриншот

Оккупанты подготовили танк для "праздника".

В Донецкой области под Авдеевкой на мине подорвался "парадный" танк россиян.

Видео показал журналист Андрей Цаплиенко.

Танк, по замыслу оккупантов, должен был победно заехать в захваченную Авдеевку под российским флагом, установленным на башне. Однако не произошло, как предполагалось.

Напомним, в ВСУ ответили, действительно ли россияне вошли в Ласточкино возле Авдеевки.

Читайте также ведущие новости дня:

Под Авдеевкой подорвался "парадный" танк оккупантов

Под Авдеевкой подорвался "парадный" танк оккупантов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация