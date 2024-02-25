"Торжество" не удалось: под Авдеевкой подорвался "парадный" танк оккупантов — видео

Оккупанты подготовили танк для "праздника".
В Донецкой области под Авдеевкой на мине подорвался "парадный" танк россиян.
Видео показал журналист Андрей Цаплиенко.
Танк, по замыслу оккупантов, должен был победно заехать в захваченную Авдеевку под российским флагом, установленным на башне. Однако не произошло, как предполагалось.
Напомним, в ВСУ ответили, действительно ли россияне вошли в Ласточкино возле Авдеевки.
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