"Торжество" не удалось: под Авдеевкой подорвался "парадный" танк оккупантов — видео

В Донецкой области под Авдеевкой на мине подорвался "парадный" танк россиян.

Видео показал журналист Андрей Цаплиенко.

Танк, по замыслу оккупантов, должен был победно заехать в захваченную Авдеевку под российским флагом, установленным на башне. Однако не произошло, как предполагалось.

Напомним, в ВСУ ответили, действительно ли россияне вошли в Ласточкино возле Авдеевки.

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