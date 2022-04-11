"Тотальная, беспросветная бедность": Зеленский объяснил, почему оккупанты массово грабят дома украинцев

Президент подчеркнул, что власти РФ намеренно довели россиян до низкого уровня жизни, когда у них нет базовых гарантий прав человека.

С начала войны России против Украины весь мир узнал не только о зверствах и жестокости оккупантов, но и о бедности российских солдат. Уже неоднократно появлялась информация о мародерствах армии РФ, которые воруют бытовую технику, ювелирные украшения, и даже больше – одежду украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 апреля перед парламентом Южной Кореи, объяснил, почему так происходит, и как власти России угнетают свой народ.

"Но хуже всего же – это то, как Россия использует людей для подготовки и ведения войны. Для жителей самой России сознательно создаются такие условия, когда они вынуждены жить в тотальной, беспросветной бедности. Когда они не могут себе позволить даже самые простые вещи – нормальную еду, обычную бытовую технику, нормальное образование, когда у них нет в течение всей жизни даже базовых гарантий прав человека, и когда служба в армии для многих из них становится единственным, так сказать, социальным лифтом. Возможностью получить хоть что-то в жизни. Хотя бы как-то попытаться обеспечить себя.

"Попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства, десятки тысяч российских военных были просто в шоке от нормальности жизни. Они шокированы городами и селами, в которых люди не бедствовали. Шокированы бытовой техникой в домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды. Значительное количество оккупантов просто не видело такого в своей жизни", — сказал президент.

Он отметил, что солдаты РФ после вторжения в Украину почти сразу занялись мародерством. Они пытались вывезти домой в Россию все, что представляет любую ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики, воровали машины и пытались вывезти награбленное.

"Вы знаете, были случаи, когда российские солдаты доставали из своих бронежилетов защитные пластины, чтобы спрятать в бронежилетах украденные ноутбуки и планшеты. В это невозможно поверить – когда человек настолько беден от рождения, что считает, будто ноутбук – ценнее, чем его собственная жизнь на войне, но именно это мы увидели на своей земле, когда вторглась российская армия.

Это столкновение двух разных миров. Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, просто стремились к гармонии для себя и своих детей, думали о будущем. И мира людей, специально униженных своим государством в течение десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить их на любые авантюры. На любую войну против соседей", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, российские оккупанты идут убивать украинцев, чтобы украсть золото и авто, СБУ перехватила разговор извергов.

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