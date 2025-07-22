Тотальная мобилизация: ГУР предупреждает о новой фазе войны, которую готовит Кремль

Кирилл Буданов / © Associated Press

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Россия планирует потратить около 1,1 трлн. долларов США на перевооружение до 2036 года. Это самая большая программа такого масштаба со времен распада СССР.

Детали сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом Буданов сообщил во время ежегодного совещания послов Украины, где выступал в рамках панельной дискуссии "Разведка, безопасность, дипломатия: общая стратегия победы".

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"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для подготовки к предстоящей великой войне", - отметил он.

В рамках военной реформы в России уже созданы два новых военных округа – Московский и Ленинградский. Запланировано также формирование новых дивизий, соединений и частей.

Буданов подчеркнул, что Кремль пытается разрушить текущий мировой порядок, в частности, путем усиления влияния в Африке. Для этого используются прокси-силы, в частности ППК Вагнер и так называемый Африканский корпус, а также поддерживаются авторитарные режимы и террористические группировки.

Особое внимание он обратил на информационные и кибероперации России на территории других государств. Из-за контролируемых СМИ и мнений Москва пытается вмешиваться в демократические процессы.

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"Москва стремится навязать миру модель, в которой "великие государства" - прежде всего Россия - обладают всей полнотой власти, монополией на критические ресурсы и решают судьбу других за закрытыми дверями", - подчеркнул Буданов.

Он также поблагодарил украинских дипломатов за эффективную международную работу и сотрудничество с ГУР, в частности во время операций по эвакуации граждан из опасных регионов.

Ранее министр обороны Бельгии заявил, что Россия не начнет полномасштабную войну с НАТО, но может применить сценарий Донбасса с провокациями и "зелеными человечками" в приграничных регионах стран Альянса.