«Тотальная война» вместо блекаутов: как Россия хочет сломать Украину – The Telegraph

Последствия обстрелов Украины / © Associated Press

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Россия значительно расширила кампанию ударов по Украине в преддверии зимы. Теперь под атаками оказываются не только энергетические объекты, но и мосты, железные дороги, порты, телекоммуникации, дата-центры, склады и крупные промышленные предприятия.

The Telegraph пишет, что Москва пытается нанести ущерб украинской экономике и лишить населения базовых условий современной жизни. Украинские чиновники сравнивали нынешнюю кампанию с «тотальной войной», направленной на разрушение и хаос, а не только захват территорий на фронте.

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Удары РФ по Украине изменились

По данным издания, с конца августа характер российских атак стал заметно иным. Дроны и ракеты все чаще атакуют украинские города днем, тревоги раздаются практически круглосуточно, а предупреждение перед ударами становится короче.

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В начале октября Россия впервые с начала полномасштабного вторжения атаковала два важных транспортных перехода Киева. Повреждение Северного и Южного мостов повлекло за собой серьезные пробки и проблемы с сообщением между берегами столицы.

Параллельно продолжаются удары по энергетике. С начала года объекты «Нафтогаза», по приведенным в материале данным, подверглись более 300 атакам против 229 за весь 2025 год.

Однако перечень целей гораздо шире. Россия принялась атаковать дата-центры и телекоммуникационные объекты. Такие удары уже приводили к перебоям с работой систем воздушной тревоги, некоторых государственных сервисов и оборудования в жилых домах.

Россия бьет по транспорту и экспорту

Отдельной целью стала транспортная система. С начала 2026 года поезда и инфраструктура «Укрзалізниці» подверглись около 1700 атак. Из-за ударов поезда задерживают, отменяют или эвакуируют пассажиров во время движения.

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Проблемы с железной дорогой отразились и на аграрном экспорте. Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявлял, что у Украины почти закончились резервные локомотивы для перевозки зерна.

В то же время Россия атакует украинские порты и суда в Черном море. В сентябре Украина экспортировала всего 2,4 млн. тонн сельскохозяйственной продукции — около 46% от обычного объема.

По оценке издания последствиями могут стать проблемы для украинских фермеров и государственного бюджета, а также риски для мирового продовольственного рынка.

Серьезные потери терпит и металлургия. Запорожский металлургический завод был остановлен на неопределенный срок после нескольких волн ракетных ударов. ArcelorMittal Кривой Рог также заявил, что не может безопасно возобновить работу после повторных атак.

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Почему атаки РФ стали масштабнее

The Telegraph приводит несколько возможных пояснений.

Один из них — технологичный. Россия начала активно применять реактивные модификации ударных дронов «Герань-4» и «Герань-5». Они могут нести больший заряд, развивать скорость до 375 миль в час и получать наводку на движущиеся цели.

По данным Воздушных сил, которые приводит издание, после появления таких дронов показатель их перехвата снизился примерно с 90% до менее 60%.

Еще одна версия связана с ситуацией на фронте. В материале отмечается, что Путин мог усилить воздушную кампанию из-за отсутствия необходимого России прогресса на земле и украинского наступление, которое помешало планам завершить захват Донбасса в этом году.

Однако важным фактором издания называет способность России значительно нарастить военное производство.

«Они делают это сейчас, потому что могут. Все просто», - сказал бывший советник Министерства обороны Александр Данилюк.

По его словам, Россия за время полномасштабной войны перестроила экономику под военные нужды и увеличила оборонные расходы. В то же время Запад, по его мнению, не смог сделать то же самое в достаточном масштабе.

Россия производит тысячи средств поражения

По оценкам украинской военной разведки, которые приводит The Telegraph, в августе РФ производила более 200 баллистических и крылатых ракет и около 3000 реактивных ударных дронов ежемесячно.

Для сравнения, Украина планирует до конца октября выйти на производство до 400 реактивных дронов-перехватчиков в месяц.

В США в 2025 году было произведено 620 ракет PAC-3 для систем Patriot. Американцы планируют увеличить их производство к 2000 году в 2030 году, однако лишь часть этих ракет, как отмечает издание, вероятно, попадет в Украину.

Сможет ли Россия сломать Украину

В то же время The Telegraph отмечает, что успех российской кампании совсем не гарантирован.

После проблем прошлой зимой Украина работала над увеличением локальной генерации, защитой энергосетей и децентрализацией тепло- и электроснабжения. В частности, 55 медицинских учреждений уже производят собственную электроэнергию с помощью солнечных панелей.

Запасы газа также выше, чем в прошлую зиму: в начале сезона в хранилищах «Нафтогаза» было около 14,6 млрд кубометров против 13,2 млрд кубометров на старте предыдущего сезона.

Украина также разворачивает новые средства противодействия реактивным дронам, в частности, автоматизированные пулеметные турели, способные поражать быстрые воздушные цели.

Издание также обращает внимание на настроения украинцев. По опросу КМИС, более 60% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. В то же время 75% сказали, что открыты для переговоров с Россией о завершении войны.

Данилюк в то же время предупреждает, что Украина не сможет самостоятельно превзойти Россию в промышленном производстве для продолжительной войны.

«Вот как выигрываются промышленные войны: благодаря умению распределять ресурсы. Деньги – это кровь войны», – сказал он.

По его мнению, результат такой войны в конечном счете зависит от способности сторон производить необходимые средства поражения и обороны, а Украине для этого требуется поддержка западных союзников.

Ночная атака на Киев 14 октября — какие последствия

В ночь на 14 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего погибли три человека и по меньшей мере 22 получили ранения, среди них ребенок. Самые тяжелые разрушения получил Деснянский район, где ракета попала в многоэтажку. В Голосеевском районе было повреждено нежилое здание. Разрушения и пожары также были зафиксированы в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.

Утром оккупанты нанесли массированный удар баллистическими ракетами по энергетическим объектам Киева и области. В результате попаданий в столице возникли перебои со светом.

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