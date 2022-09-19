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Тотальные разрушения: у Зеленского отреагировали на обстрелы Южноукраинской АЭС

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Тотальные разрушения: у Зеленского отреагировали на обстрелы Южноукраинской АЭС

Российские оккупанты продолжают нести тотальные разрушения Украине.

Мир должен отреагировать на ядерный шантаж и удары по критической инфраструктуре Украины.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Тип войны, который избрала РФ, давно понятен. Тотальное разрушение городов (Мариуполь, Бахмут/Харьков). Резня на оккупированных территориях (Буча/Изюм). Удары по критической инфраструктуре (Харьков/Кривой Рог). Ядерный шантаж (ЗАЭС, Южноукраинска). Осталось понять, чего ждет мир", — написал Подоляк.

Напомним, Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС.

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