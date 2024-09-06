"Тотальный репутационный удар по РФ": Коваленко подвел итоги Курской операции за месяц

Спустя месяц после начала Курской операции ВСУ российским войскам так и не удалось стабилизировать ситуацию.

Через месяц после начала операции Силы обороны Украины установили контроль над территорией Курской области РФ площадью более 1 300 км². Таким образом, была создана буферная зона на границе с Сумской областью Украины.

Об успехах украинских войск рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Силы обороны Украины заставили оттянуть часть сил и средств российских оккупационных войск с других участков зоны боевых действий в Украине в Курскую область. По состоянию на 6 августа [дата начала Курской операции ВСУ – ред.] в Курской области находилась группировка россиян численностью до 10 тысяч личного состава. На сегодняшний день — это 35 тысяч", — отметил Коваленко.

Он добавил, что по официальным данным Украины, озвученным президентом Владимиром Зеленским, количество потерь россиян в Курской области составляет 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

"По состоянию на сейчас российские оккупационные войска, несмотря на усиление курской группировки, не могут стабилизировать ситуацию и продолжают терять территорию. То есть они вынуждены и дальше гнать еще силы и средства из зоны боевых действий в Украине в Курскую область, чтобы увеличить контингент минимум до 50 тысяч тел ", – считает эксперт.

Коваленко также напомнил и о других успехах Сил обороны Украины в Курской области. В частности, оккупантам перерезали ближайшую и важнейшую рокадную железнодорожную ветку через Суджу, тем самым значительно усложнив логистику. Параллельно была нарушена и автомобильная логистика после взятия под контроль ряда ключевых дорог на Курщине и установления частичного огневого влияния на трассу Е-38 – основную автомобильную артерию из Курска в Рильск.

"Фактически, контролируемая территория в Курской области позволяет наносить удары вглубь территории России", — подчеркнул военно-политический обозреватель.

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Украинские подразделения также взяли под контроль крупнейшую газораспределительную станцию в Судже, Коваленко считает "очень важным козырем". В то же время, за месяц Курской операции Украина значительно увеличила обменный фонд военнопленных.

"В первые дни Курской операции российские представители заявляли о прекращении каких-либо переговоров с Украиной, в частности по обмену пленными. Но 24 августа прошел обмен 115 на 115. Российское руководство вынуждено идти на контакты, с учетом колоссального количества пленных, захваченных Силами обороны", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, еще один важный аспект Курской операции – "тотальный репутационный удар по России, уровня которого не было со времен Второй мировой войны".

"Факт остается фактом. Курская операция унизила Россию так, как никто и никогда ее не унижал. И сделать с этим она ничего не может, что является еще большим унижением. Бессилие, которое увидели все", – подытожил Александр Коваленко.

Напомним, по мнению министра обороны Великобритании Джона Гили, наступление ВСУ на Курщине очевидно поставило Путина в "тупик", поскольку он оставил некоторые участки своей границы без защиты.

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