"Тотальный запрет только вредит": советник главы МВД предложил условие для выезда мужчин за границу

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив придумал оригинальное условие выезда за границу мужчин, которые хотят это сделать во время войны, хотя и не могут, поскольку подпадают под мобилизацию.
Андрусив предлагает внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов, и свободный выезд для того военнообязанного мужчины, который внес эти средства.
Об этом советник главы МВД написал в Telegram.
По его мнению, тотальный запрет на выезд мужчин за границу во время войны вредит Украине еще больше. Он отметил, что именно заробитчане годами спасали украинскую экономику.
"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос, как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов. и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства заробитчане спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", — написал он.
Напомним, ранее Андрусив сообщил причины, по каким украинские беженцы массово возвращаются из-за границы на Родину.
Тем временем Кремль готовит резервные батальоны для участия в войне в Украине.
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