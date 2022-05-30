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"Тотальный запрет только вредит": советник главы МВД предложил условие для выезда мужчин за границу

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"Тотальный запрет только вредит": советник главы МВД предложил условие для выезда мужчин за границу

Фото: УНІАН

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив придумал оригинальное условие выезда за границу мужчин, которые хотят это сделать во время войны, хотя и не могут, поскольку подпадают под мобилизацию.

Андрусив предлагает внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов, и свободный выезд для того военнообязанного мужчины, который внес эти средства.

Об этом советник главы МВД написал в Telegram.

По его мнению, тотальный запрет на выезд мужчин за границу во время войны вредит Украине еще больше. Он отметил, что именно заробитчане годами спасали украинскую экономику.

"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос, как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов. и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства заробитчане спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", — написал он.

Напомним, ранее Андрусив сообщил причины, по каким украинские беженцы массово возвращаются из-за границы на Родину.

Тем временем Кремль готовит резервные батальоны для участия в войне в Украине.

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