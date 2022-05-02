"Тоже была еврейская кровь": Лавров спровоцировал международный скандал, сравнив Зеленского с Гитлером

"Тоже была еврейская кровь": Лавров спровоцировал международный скандал, сравнив Зеленского с Гитлером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля.

Сергей Лавров попытался оправдать вторжение РФ в Украину и проведение российскими войсками так называемой "денатификации" страны.

Во время интервью телекомпании Mediaset Лавров назвал евреев "самыми большими антисемитами" и заявил, что "у Гитлера была еврейская кровь".

"Он (Зеленский, — ред.) выдвигает аргумент: какая может быть нацификация, если он – еврей. Могу ошибаться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые жестокие антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят", — сообщил Лавров.

МИД Израиля жестко ответил

Такое заявление изрядно возмутило Израиль. Позже израильский министр иностранных дел Яир Лапид ответил на слова Лаврова гневным сообщением в Твиттере.

"Высказывания министра иностранных дел Лаврова – это возмутительное заявление, которому нет прощения. А также ужасная историческая ошибка. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Наиболее унизительный уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – написал Лапид.

После инцидента посол России в Израиле был вызван для объяснений.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики поддержало инициативу NEVERAGAIN.MEDIA, разработанную международной группой историков и журналистов.

В проекте сравнивают действия Путина в преддверии вторжения в Украину с действиями Гитлера накануне Второй мировой войны. Выводы неутешительны: российский президент почти на 100% повторяет шаги Гитлера, которые могут привести к большой войне в Европе и мире.

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