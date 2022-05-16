Традиционная российская коррупция: похищенных украинских активистов "выкупают" в Крыму — Джемилев

Джемилев сообщил, что ему лично удалось "выкупить" из российской неволи 7 человек.

Похищенных украинских активистов, которых россияне насильно вывозят в оккупированный Крым, иногда удается "выкупить" и вернуть домой благодаря коррупции российских силовиков.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев в эфире общенационального телемарафона.

Джемилев признался, что ему лично удалось вызволить из российской неволи 7 человек.

"Сейчас стоит вопрос — как бы вывезти этих активистов. Ну, слава Богу, нас чуть-чуть спасает традиционная российская коррупция: нам удается "выкупить" некоторых наших сограждан", — рассказал нардеп.

По его словам, "ценник" на человека начинается от 250 долларов и выше. Однако договориться об освобождении очень сложно.

"В зависимости от того, с кем договариваться. Не со всеми это можно. Сначала нужно договариваться, нужно знать, кто там стоит на посту. Не очень простая операция", — отметил лидер крымскотатарского народа.

Мустафа Джемилев напомнил, что россияне похищают украинских активистов на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей и вывозят в оккупированный Крым. Спустя некоторое время украинцев отправляют в глубь РФ.

По информации Джемилева, российские спецслужбы передали военным командирам РФ списки украинских граждан, которых нужно похитить и вывезти. В частности, в списках есть крымские татары, покинувшие Крым после 2014 года.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытают и убивают граждан с проукраинской позицией на территории Николаевской и Херсонской областей.

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